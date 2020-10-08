Глава Роскосмоса надеется на оправдательный приговор своему советнику, арестованному за госизмену

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался по делу своего советника Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене, сообщает ТАСС .

Рогозин заявил, что бывший журналист останется в должности до решения суда и выразил надежду на то, что приговор будет оправдательным.

И добавил, что не верит в предательство Сафронова, но допускает, что в результате следственных мероприятий «может быть доказано другое».

«Тогда и будем делать выводы в отношении в том числе людей, которые обязаны вовремя предупреждать руководство госкорпорации о тех, кто хочет получить работу в наших рядах», — сказал глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что знает Сафронова как порядочного человека, пишет bfm.ru.

«Все возможно в жизни, иммунитета на предательство не существует. Но в данном конкретном случае, еще раз повторю, у меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста», — подчеркнул Рогозин.

Однако он напомнил, что в истории российской разведки были случаи, когда люди, которым верили на 100%, оказывались предателями.

Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в Москве в июле.

Дмитрий Рогозин ( справа) на космодроме «Восточный». roscosmos.ru

Иван Сафронов пришел на работу в госкорпорацию на должность советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина из Издательского дома «Коммерсантъ».

Он занимался выстраиванием информационной политики внутри «Роскосмоса», а также курировал некоторые спецпрограммы.

О Матвиенко

Сафронов уволился из «Коммерсанта» в 2019-м после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Тогда от Сафронова требовали раскрыть источник информации этой новости, но он этого не сделал.

По его словам, источник был «высокопоставленный и проверенный».