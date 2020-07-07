По подозрению в госизмене задержали советника главы «Роскосмоса»

Он задержан по обвинению в госизмене. Это подтвердили в госкорпорации. Сафронов доставлен на допрос в ФСБ в рамках уголовного дела, сообщает ТАСС.

В госкорпорации сообщили, что «Роскосмос» оказывает содействие следствию в связи с задержанием советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Иван Сафронов пришел на работу в госкорпорацию на должность советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина из Издательского дома «Коммерсантъ».

Он занимался выстраиванием информационной политики внутри «Роскосмоса», а также курировал некоторые спецпрограммы, пишет bfm.ru.

О Матвиенко

Сафронов уволился из «Коммерсанта» в 2019-м после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Тогда от Сафронова требовали раскрыть источник информации этой новости, но он этого не сделал.

По его словам, источник был «высокопоставленный и проверенный».

Скандал

20 мая 2019 года из «Коммерсанта» ушли спецкор Иван Сафронов и редактор Максим Иванов.

Сообщалось, что их увольнения потребовал владелец Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. <Представитель миллиардера впоследствии заявил, что акционер не вмешивается в редакционную политику, а об увольнениях сотрудников узнал из сообщений СМИ.>

В знак протеста против решения акционера из «Коммерсанта» уволился весь отдел политики.

Более 200 сотрудников Издательского дома подписали открытое обращение к читателям. В письме говорилось, что коллектив считает произошедшее давлением на свободу слова, а увольнение коллег им объяснили требованием акционера.

Кремль следит

В Кремле пристально следят за ситуацией в ИД, но не имеют права вмешиваться в редакционные процессы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.