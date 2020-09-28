Глава семьи, разбившейся в жуткой аварии на Павловском тракте в Барнауле, сел за руль пьяным

Глава барнаульской семьи, которая вечером 20 сентября погибла в Барнауле в результате жуткой аварии на Павловском тракте, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Прокуратурой Алтайского края контролируется расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Установлено, что аварию совершил глава семьи, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Прокурором проверяется достаточность принимаемых мер по профилактике управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также исполнение законодательства при организации дорожного движения в местах производства работ», — сказано на сайте надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой по национальному проекту дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте.

Глава семейства ехал на Toyota RAV4 со скоростью около 120−150 км/час.

Совершая обгон другой машины он не заметил, как вылетел на правую полосу, где еще 12 сентября дорожники сняли асфальт.

В итоге на высокой скорости белый внедорожник врезался в стоящий на полосе «КамАЗ». В результате страшного удара вся семья погибла на месте.

По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Краевая прокуратура начала проверку по организации движения во время дорожных работ, которая даст оценку действиям подрядной организации и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула.