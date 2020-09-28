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Происшествия

Глава семьи, разбившейся в жуткой аварии на Павловском тракте в Барнауле, сел за руль пьяным

Глава барнаульской семьи, которая вечером 20 сентября погибла в Барнауле в результате жуткой аварии на Павловском тракте, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Место аварии на Павловском тракте.
Место аварии на Павловском тракте.
Дмитрий Лямзин.

«Прокуратурой Алтайского края контролируется расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая 3-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Установлено, что аварию совершил глава семьи, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Прокурором проверяется достаточность принимаемых мер по профилактике управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также исполнение законодательства при организации дорожного движения в местах производства работ», — сказано на сайте надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой по национальному проекту дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте.

Глава семейства ехал на Toyota RAV4 со скоростью около 120−150 км/час.

Совершая обгон другой машины он не заметил, как вылетел на правую полосу, где еще 12 сентября дорожники сняли асфальт.

В итоге на высокой скорости белый внедорожник врезался в стоящий на полосе «КамАЗ». В результате страшного удара вся семья погибла на месте.

По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Краевая прокуратура начала проверку по организации движения во время дорожных работ, которая даст оценку действиям подрядной организации и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула.

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