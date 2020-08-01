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Происшествия

Глава СК заинтересовался смертельной дракой в Барнауле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования по делу о массовой драке возле Старого базара в Барнауле.

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Инцидент произошел ночью 27 июля. Житель Барнаула Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, ранее занимавшийся боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Драка на Старом базаре в Барнауле.
Драка на Старом базаре в Барнауле.
кадр из видео.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данного уголовного дела и доложить о результатах его расследования.

29 июля в Покровском кафедральном соборе простились с погибшим барнаульцем.

После случившегося, власти Барнаула приняли решения усилить меры безопасности на Старом базаре. По территории развесят дополнительные камеры видеонаблюдения, а также установят стационарный пункт полиции. Правоохранители будут патрулировать местность — улица Мало-Тобольская и площадь Баварина.

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