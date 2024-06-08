Директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев признал себя виновным в деле о столкновении трамваев, сообщает ТАСС.

Авария произошла 6 июня. Один человек погиб и еще 146 пострадали.

Допрошенный в качестве обвиняемого Павел Мальцев вину признал полностью, от дачи показаний по существу обвинения отказался, указывает news.ru.

На предприятии не было налажено качественное и своевременное обслуживание и ремонт трамваев, считает следствие.

Ранее Путину доложили про ЧП с трамваями в Кемерове. По версии следствия, 6 июня директор и мастер допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим трамваем, следовавшим в попутном направлении.

Что известно об аварии

Один из трамваев потерял управление тормозами, и на высокой скорости столкнулся со вторым трамваем. В результате аварии два человека выпали из салона на автодорогу.

Пассажиров пришлось извлекать через окна.

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