18 февраля
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Происшествия

Главе запрещенной ячейки «Свидетелей Иеговы» на Алтае вынесли приговор

45-летнего жителя Республики Алтай, обвиняемого в организации ячейки запрещенной в РФ секты Свидетелей Иеговы, приговорили к условному заключению. Об этом сообщили в местном следственном управлении.

Суд
Суд
СС0

Местный житель с мая 2017 по январь 2022 занимался незаконной организаторской деятельностью в запрещенной религиозной секте.

Он созывал собрания через соцсети и мессенджеры, руководил проведением, вербовал новых членов. При этом, как установил суд, мужчина знал о запрете деятельности и признании общества экстремистским. Его действия расценили как умышленные.

Организатора экстремистской ячейки задержали в январе прошлого года. Свою вину он так и не признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет условного лишения свободы. Испытательный срок — четыре года. Также следующие три года ему нельзя заниматься общественной и религиозной организационной деятельностью.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Имя мужчины не называли, но, по данным НГА, речь идет об Александре Калистратове, которого 11 лет назад признавали виновным в совершении аналогичного преступления, однако затем Верховный суд республики отменил обвинительный приговор.

Ранее краевой суд оставил в силе приговор бывшему замглавы Барнаула Еремееву.

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