Главный агроном алтайской ветлаборатории отделался условным сроком за взятки

В Алтайском крае вынесли приговор главному агроному отдела Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. По информации «Банкфакса», за взяточничество он получил условный срок.

Как сообщает издание, осужденный брал взятки с января по ноябрь 2019 года. Так, он получил от трех бизнесменов более 190 тысяч рублей за выдачу положительных заключений на подкарантинную продукцию для вывоза в Казахстан.

При этом агроном не выезжал к месту хранения древесины, не осматривал ее, не отбирал образцы для экспертиз.

Преступление выявили сотрудники подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.

Рубцовский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, мужчине запретили занимать административно-распорядительные должности на протяжении пяти лет.

Ранее апелляционный суд изменил приговор по делу бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных и экс-начальника отдела Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева. Из приговора исключили некоторые смягчающие обстоятельства.