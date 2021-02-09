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Суд изменил приговор экс-замминистру природы Алтайского края

Апелляционный суд изменил приговор по делу бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных и экс-начальника отдела Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева, сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда.

Владимир Черных в Следственном комитете.
Владимир Черных в Следственном комитете.
Скриншот видео СУ СКР по Алтайскому краю

Из приговора исключили некоторые смягчающие обстоятельства. Итого Черных вместо 35 тыс. рублей заплатит 70 тыс. рублей штрафа, а Пухирев, помимо полученного года условного срока, также лишился права два года занимать должности на госслужбе. Такое же условие добавили и бывшему замминистру.

Напомним, нанесенный своими действиями ущерб (около 1 млн рублей) они возместили в полном объеме.

За что осудили чиновников

В 2016 году к начальнику-лесничему Сергею Пухиреву обратился предприниматель с просьбой организовать рубки лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе, чтобы построить там горнолыжную трассу.

О данной просьбе он сообщил Владимиру Черных, который возглавлял управление лесами и имел должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона.

В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва.

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