Суд изменил приговор экс-замминистру природы Алтайского края

Из приговора исключили некоторые смягчающие обстоятельства. Итого Черных вместо 35 тыс. рублей заплатит 70 тыс. рублей штрафа, а Пухирев, помимо полученного года условного срока, также лишился права два года занимать должности на госслужбе. Такое же условие добавили и бывшему замминистру.
Напомним, нанесенный своими действиями ущерб (около 1 млн рублей) они возместили в полном объеме.
За что осудили чиновников
В 2016 году к начальнику-лесничему Сергею Пухиреву обратился предприниматель с просьбой организовать рубки лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе, чтобы построить там горнолыжную трассу.
О данной просьбе он сообщил Владимиру Черных, который возглавлял управление лесами и имел должность заместителя министра природных ресурсов и экологии региона.
В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва.