Главный алтайский антикоррупционер признал свою вину во взяточничестве

Экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю Вадим Надвоцкий признал свою вину, пишет «Алтайская правда». Осенью расследование громкого уголовного дела планируется завершить.

Бывший полицейский полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сотрудничает со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Напомним, Вадим Надвоцкий обвиняется в том, что при посредничестве бывшего коллеги, замначальника УЭБ и ПК Евгения Гречишкина, получил взятку в размере 5 млн рублей. 46-летнего полковника МВД арестовали 15 ноября.

Надвоцкий работал в органах полиции с 1992 года. Возглавил УБЭП в январе 2006 года сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 получил статус начальника. Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака АлтГУ Виталия Сорокина и проч.