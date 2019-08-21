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Главный алтайский антикоррупционер признал свою вину во взяточничестве

Экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю Вадим Надвоцкий признал свою вину, пишет «Алтайская правда». Осенью расследование громкого уголовного дела планируется завершить.

Вадим Надвоцкий.
Вадим Надвоцкий.
22.мвд.рф

Бывший полицейский полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сотрудничает со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Напомним, Вадим Надвоцкий обвиняется в том, что при посредничестве бывшего коллеги, замначальника УЭБ и ПК Евгения Гречишкина, получил взятку в размере 5 млн рублей. 46-летнего полковника МВД арестовали 15 ноября.

Надвоцкий работал в органах полиции с 1992 года. Возглавил УБЭП в январе 2006 года сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 получил статус начальника. Ведомство Надвоцкого занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака АлтГУ Виталия Сорокина и проч.

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