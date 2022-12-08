Главный бухгалтер сибирского детдома созналась в хищении крупной суммы

В Красноярске выявили факт хищения денежных средств с использованием служебного положения. Главный бухгалтер частного учреждения «Детский дом им. Х. М. Совмена» перевела на личный счет около 34 млн рублей, сообщил начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий.

Женщина написала явку с повинной и призналась в содеянном.

Предпринимательница Олеся Добрынина в начале декабря рассказала в своих соцсетях о том, что главный бухгалтер взяла у нее 1 млн рублей в долг и возвращать отказалась. Тогда предпринимательница обратилась к директору детского дома.

По словам Добрыниной, директор сообщил ей об отпуске главного бухгалтера и в подозрении ее в хищении со счета учреждения более 16 млн рублей.

По данным полиции, в настоящее время идет доследственная проверка.

Вся информация проверяется.

Ранее стало известно, что суд приговорил совладельца группы «Сумма» и его брата к 19 и 18 годам колонии.