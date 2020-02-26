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Происшествия

Главного инженера локомотивного депо в Барнауле будут судить за «откат»

Главный инженер сервисного локомотивного депо «Барнаул» компании «ЛокоТех-Сервис» получил коммерческий подкуп в 20 тысяч рублей от генерального директора одной из частных фирм Алтайского края, рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Вагоны.
Вагоны.
Дмитрий Кудрявцев

Следователи выяснили, что в сентябре 2017 года главный инженер сам выдвинул бизнесмену условия, на которых депо заключит с ним договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию грунта, загрязненного нефтепродуктами.

«Согласно его условиям, генеральному директору необходимо было завысить стоимость оказываемых услуг и указать в договоре сумму 376 430 рублей за вывоз 20 тонн соответствующего грунта», — говорится в сообщении ведомства.

При этом гендиректору компании нужно было перевести на банковский счет главного инженера 20 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа, что и было сделано.

Уголовное дело передали на рассмотрение суда.

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