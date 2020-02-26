Главного инженера локомотивного депо в Барнауле будут судить за «откат»

Следователи выяснили, что в сентябре 2017 года главный инженер сам выдвинул бизнесмену условия, на которых депо заключит с ним договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию грунта, загрязненного нефтепродуктами.
«Согласно его условиям, генеральному директору необходимо было завысить стоимость оказываемых услуг и указать в договоре сумму 376 430 рублей за вывоз 20 тонн соответствующего грунта», — говорится в сообщении ведомства.
При этом гендиректору компании нужно было перевести на банковский счет главного инженера 20 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа, что и было сделано.
Уголовное дело передали на рассмотрение суда.