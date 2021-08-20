Главного ветеринарного врача в Алтайском крае подозревают во взятке. Денег дали, чтобы он не делал свою работу

В ведомстве уточняют, что уголовное дело возбудили в отношении главного ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Хабарскому району.

«По данным следствия, осенью 2018 года подозреваемый получил взятку в размере 79 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от гражданина, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы», — уточняют в Следкоме.