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Происшествия

Главного ветеринарного врача в Алтайском крае подозревают во взятке. Денег дали, чтобы он не делал свою работу

Получение взятки инкриминируют главному ветеринарному врачу в Хабарском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

В ведомстве уточняют, что уголовное дело возбудили в отношении главного ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Хабарскому району.

«По данным следствия, осенью 2018 года подозреваемый получил взятку в размере 79 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от гражданина, занимающегося скупкой и реализацией мясной продукции. Взятка предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы», — уточняют в Следкоме.

Расследование продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил антикоррупционный план на 2021−2024 годы.

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