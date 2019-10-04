Главного «вора в законе» под конвоем доставили в Белокаменную

Один из самых влиятельных «воров в законе» Тариел Ониани (Таро) этапирован из Оренбурга в Москву — в столице будет решаться вопрос о том, в какую страну его выслать — в Грузию или в Испанию.

Таро помещен в СИЗО 4 (Медведково).

Еще в мае суд Оренбурга продлил Таро срок ареста до 8 октября, пишет «Росбалт». К этой дате Генпрокуратура планировала вынести решение о дальнейшей судьбе Ониани, экстрадиции которого добиваются власти Испании.

Адвокаты «вора в законе» до последнего дня пытались признать пребывание «криминального генерала» под стражей незаконным. Но проиграли все инстанции.

Развитие событий

По словам собеседника агентства, рассматривалось три варианта, как поступить с Ониани, которого лишили российского гражданства.

Его планировали экстрадировать в Испанию, где он обвиняется в отмывании денег и создании преступного сообщества. По второму — предъявить ему обвинения по новой статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и оставить в российской тюрьме еще лет на 10. Или депортировать в Грузию, как нелегального мигранта. Где еще во времена Саакашвили объявлена война ворам в законе.

В СИЗО

В изоляторе у него хорошие условия —он спокойно общается с внешним миром по телефону. Уже успел поговорить со своим другом Мерабом Джангвеладзе (Мераб Сухумский).

Также Ониани обсудил с несколькими «законниками» конфликт между «криминальными генералами» Надиром Салифовым (Лото Гули) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

Тюрьма-свобода-тюрьма

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Тариела Ониани виновным в похищении человека и вымогательстве, он получил 10 лет тюрьмы. Таро должен был выйти на свободу 9 апреля.

Но его тут же задержали вновь, для того, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Тем более, что Испания оперативно прислала запрос на экстрадицию.

Подготовка

К освобождению Ониани люди из его ближайшего окружения начали готовиться заранее. Нужно было сделать так, чтобы «вор в законе» был выслан в Грузию. Из Тбилиси Ониани уже фактически заказан билет в Турцию, где находится большая группа его сторонников.

Если Таро доберется до Турции, то дальнейший сценарий его действий известен — собрать сходку и поднять вопрос о «маляве» о своей раскоронации.

Привет от Деда Хасана

«Малява» появилась в 2009 году с подачи на тот момент «вора в законе № 1» Аслана Усояна (Дед Хасан). И под «петицией» подписались несколько десятков мафиози. Пока все они не отреклись от своих подписей, формально статус Ониани как «вора в законе» недействителен.

В 2015 году на масштабной сходке в Армении, организованной Захарием Калашовым (Шакро молодой), этот вопрос поднимался. И тогда «мудрый Шакро» постановил, что, когда Ониани выйдет на свободу, все подписанты «малявы» на новой сходке смогут высказать ему претензии в лицо. Таро на них ответит. И на основании всего услышанного сходкой будут сделаны окончательные выводы.

Но Шакро недавно на длительный срок отправился в тюрьму, поэтому новую сходку намерен собрать сам Ониани.

Уже известно, что «воевать» со всеми подписантами Таро не намерен. Им будет предложено либо найти удобную отговорку, либо публично покаяться и получить прощение.

Убить двух зайцев

После того, как «криминальные генералы» на сходке отзовут свои подписи под «малявой», Ониани «убьет двух зайцев» — снимет все вопросы о своем статусе «вора в законе» и получит большую группу союзников. После чего сможет объявить о своих притязаниях на место «вора в законе № 1».

Чемодан , вокзал

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Радикальные меры

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО