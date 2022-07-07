Главу алтайского района осудили за хищение бюджетных средств на собственное обучение

Главу Баевского района осудили за растрату бюджетных средств. Он потратил их на собственное обучение.

Как сообщает региональный СК, глава района в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности «юриспруденция».

Ущерб составил 108 тыс рублей.

В ходе следствия мужчина свою вину не признал.

Суд признал чиновника виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать госдолжности два года.

Ранее бывшего замглавы Первомайского района осудили за взятку.