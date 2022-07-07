Главу алтайского района осудили за хищение бюджетных средств на собственное обучение

Как сообщает региональный СК, глава района в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности «юриспруденция».
Ущерб составил 108 тыс рублей.
В ходе следствия мужчина свою вину не признал.
Суд признал чиновника виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать госдолжности два года.
Ранее бывшего замглавы Первомайского района осудили за взятку.