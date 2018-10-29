Главу алтайского Росприроднадзора осудили за поездку в Петербург за бюджетные деньги

В Барнауле суд признал виновным руководителя Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет прокуратура региона.

По данным ведомства, руководитель Росприроднадзора в 2016 году за счет средств управления съездил в Санкт-Петербург. В город на Неве мужчина отправился якобы для участия в 18-ой Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии». Ее проводил университет Санкт-Петербурга.

Руководителя Росприроднадзора приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей. Также злоумышленника лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и админитстративно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, на полтора года.

Исковые требования заместителя прокурора Алтайского края удовлетворены в полном объеме, взыскано с осужденного 59 170 рублей, — отмечают в ведомстве.

Напомним, алтайские СМИ писали, что в крае расследуют уголовное дело в отношении руководителя управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова.

По данным «Банкфакса», ранее Леониду Харитонову предъявляли обвинение по статье о присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

На сайте управления Росприроднадзора 9 октября опубликовали благодарственное письмо Леонида Харитонова коллегам. В нем он поблагодарил всех за совместную работу и заявил, что уходит на пенсию.