Главу алтайского Росприроднадзора подозревают в растрате

Мужчина якобы потратил около 50 тыс. рублей из бюджета на личные нужды, когда был в командировке в Москве летом прошлого года. В сентябре в отношении главы алтайского Росприроднадзора возбудили уголовное дело. Сейчас ему могут предъявить обвинение.

По данным краевого ГУ МВД, в отношении Леонида Харитонова 25 сентября 2017 года возбудили дело по статье о присвоении или растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Сейчас дело находится в производстве.