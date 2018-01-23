Главу алтайского Росприроднадзора подозревают в растрате

В Алтайском крае расследуют уголовное дело в отношении руководителя управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова в связи с растратой, сообщает "Банкфакс".
Мужчина якобы потратил около 50 тыс. рублей из бюджета на личные нужды, когда был в командировке в Москве летом прошлого года. В сентябре в отношении главы алтайского Росприроднадзора возбудили уголовное дело. Сейчас ему могут предъявить обвинение.
По данным краевого ГУ МВД, в отношении Леонида Харитонова 25 сентября 2017 года возбудили дело по статье о присвоении или растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Сейчас дело находится в производстве.
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