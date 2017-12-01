На Алтае вину главу администрации доказали с помощью спутниковых снимков

В Первомайском районе суд признал главу Березовского сельсовета виновным в присвоении и растрате денег с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Обвиняемый в мае 2015 года представил в администрацию села товарный чек о покупке щебня, который, как утверждает следствие, не приобретался.
По этому чеку глава сельсовета получил из кассы 99 тысяч рублей, которые потратил по собственному усмотрению.
Была проведена судебно-техническая экспертиза по спутниковым снимкам дистанционного зондирования. В результате следователи выяснили, что никаких работ по ремонту дороги в селе Березовка с мая по сентябрь 2015 года не проводились. На основании этого правоохранители пришли к выводу, что щебень глава сельсовета не покупал.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с выплатой штрафа.
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