Алтайский чиновник устроил себе отдых в культурной столице за счет бюджета края

Полицейские возбудили уголовное дело против чиновника одного из управлений Алтайского края. Мужчина отдохнул в Санкт-Петербурге за счет бюджетных средств, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным следствия, в мае прошлого года мужчина оформил документы для поездки на конференцию. Ее проводил один из вузов Санкт-Петербурга. Чиновник должен был уехать на два дня. На проживание и питание из бюджета региона он взял 60 тысяч рублей.
Мужчина прожил в культурной столице неделю. Вместо участия в конференции он повидал своих родственников.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Они возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Чиновнику грозит лишение свободы до 6 лет.
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