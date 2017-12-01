Алтайский чиновник устроил себе отдых в культурной столице за счет бюджета края

По данным следствия, в мае прошлого года мужчина оформил документы для поездки на конференцию. Ее проводил один из вузов Санкт-Петербурга. Чиновник должен был уехать на два дня. На проживание и питание из бюджета региона он взял 60 тысяч рублей.

Мужчина прожил в культурной столице неделю. Вместо участия в конференции он повидал своих родственников.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Они возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Чиновнику грозит лишение свободы до 6 лет.