Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей. Фото: zakupki.gov.ru. Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей. Фото: zakupki.gov.ru. Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей. Фото: zakupki.gov.ru. Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей. Фото: zakupki.gov.ru. Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей. Фото: zakupki.gov.ru.

Часы с изображением памятника Сеятелю сделают по заказу краевого Минсельхоза. Всего планируют изготовить 530 штук для аграриев.

В документах сказано, что планируют сделать 400 мужских часов и 130 женских. В центре часов на циферблате будет изображен памятник Сеятелю. Его нанесут рельефно-объемным методом на металлизированную фольгу.

Корпус женских часов сделают из нержавеющей стали золотого цвета. Циферблат будет серебряного цвета, цифры золотого, с двумя стразами. Кроме того, в часах используют пластик, который уменьшит трение деталей. Ремень изготовят из натуральной кожи.

Корпус мужских часов сделают из цинк-алюминиевого сплава золотого цвета. Циферблат покроют белой эмалью. Метка каждого часа — золотого цвета. Ремень у часов также изготовят из натуральной кожи.

Часы будут дарить в коробочках: мужская будет покрыта синим бархатом, а женская — красным. Внутреннюю часть крышки коробки обтянут белым шелком.