Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей

Почти 1,5 миллиона рублей хотят потратить на наручные часы для награждения аграриев. Информацию об аукционе разместили на сайте "Госзакупок".
Часы с изображением памятника Сеятелю сделают по заказу краевого Минсельхоза. Всего планируют изготовить 530 штук для аграриев.
В документах сказано, что планируют сделать 400 мужских часов и 130 женских. В центре часов на циферблате будет изображен памятник Сеятелю. Его нанесут рельефно-объемным методом на металлизированную фольгу.
Корпус женских часов сделают из нержавеющей стали золотого цвета. Циферблат будет серебряного цвета, цифры золотого, с двумя стразами. Кроме того, в часах используют пластик, который уменьшит трение деталей. Ремень изготовят из натуральной кожи.
Корпус мужских часов сделают из цинк-алюминиевого сплава золотого цвета. Циферблат покроют белой эмалью. Метка каждого часа — золотого цвета. Ремень у часов также изготовят из натуральной кожи.
Часы будут дарить в коробочках: мужская будет покрыта синим бархатом, а женская — красным. Внутреннюю часть крышки коробки обтянут белым шелком.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.