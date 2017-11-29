Чиновники потеряли 64 млрд рублей, выделенных на развитие аэропортов

В 2013 году за счет государственных федеральных целевых программ было выделено на развитие аэропортового хозяйства Дальнего Востока 106,1 млрд рублей. "Из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не приняла эти проекты, — цитирует Трутнева ТАСС. — В результате деньги просто перераспределись, аэропорты не были построены или не были реконструированы".

Из 470 аэропортов и посадочных полос, которые существовали на Дальнем Востоке в 1991 году, по сути осталась одна шестая часть. Вице-премьер констатировал, что на данный момент у жителей региона "нет возможности доехать до больницы, до роддома, то есть это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке". По его данным, "около 70% территорий не обладает достаточной авиационной доступностью".

Трутнев сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев "дал поручение изучить этот вопрос отдельно и представить ему доклад о том, как это произошло, кто виноват с предложениями о наказании виновных", пишет znak.com.