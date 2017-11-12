Самый большой в мире самолет экстренно сел в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачево впервые приземлился самолет А-380 авиакомпании Lufthansa, пишет Росбалт.
Airbus 380 следовал из немецкого Франкфурта в китайский Шанхай, но в 06:00 был вынужден совершить экстренную посадку из-за недомогания пассажира. Посадка благополучно состоялась, в 8:51 лайнер продолжил рейс.
А-380 считается крупнейшим пассажирским лайнером в мире. Толмачево стал вторым аэропортом в России, получившим допуск к приему Airbus 380 и его модификаций еще в 2011 году. Впервые аэропорт принял крупногабаритный самолет только сегодня утром, 12 ноября.
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