Самый большой в мире самолет экстренно сел в Новосибирске

Airbus 380 следовал из немецкого Франкфурта в китайский Шанхай, но в 06:00 был вынужден совершить экстренную посадку из-за недомогания пассажира. Посадка благополучно состоялась, в 8:51 лайнер продолжил рейс.

А-380 считается крупнейшим пассажирским лайнером в мире. Толмачево стал вторым аэропортом в России, получившим допуск к приему Airbus 380 и его модификаций еще в 2011 году. Впервые аэропорт принял крупногабаритный самолет только сегодня утром, 12 ноября.