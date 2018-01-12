В Алтайском крае экс-депутата судят за присвоение и растрату более 9 млн рублей

Бывшего председателя дорожно-строительного производственного механизированного кооператива "Мамонтовский", который также ранее был депутатом, судят за присвоение и растрату более девяти миллионов рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Во время предварительного следствия выяснилось, что мужчина в апреле 2013 года предложил нескольким подчиненным заключить с одним из банков кредитные договоры. Работники получили 9 млн 500 тысяч и передали начальнику якобы в качестве займа кооперативу.
Обвиняемый под видом оплаты поставки щебня перевел на счет подысканной им организации деньги кооператива. Затем снял четыре миллиона для частичного погашения кредитов, а остальные деньги потратил, оплатив незаконные услуги по обналичиванию.
Общий ущерб, который причинил мужчина, составил более 9 млн 700 тыс. рублей. Следователи наложили арест на имущество обвиняемого, общая стоимость которого более трех миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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