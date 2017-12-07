С фигурантов дела УК "Доверие" хотят взыскать 26 млн рублей в пользу бюджета Барнаула

Напомним, Максима Савинцева и Дениса Сучкова признали виновными по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере, либо в составе организованной группы") и по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Они получили по 6 лет лишения свободы и по 500 тысяч рублей штрафа, а затем суд апелляционной инстанции снизил срок Савинцеву-младшему до 5 лет, Сучкову до 4,5. Их подельники Александр Крылов и Сергей Вернигоров получили условные сроки и штрафы. Бухгалтер УК Светлана Броницкая и сотрудница "Кузбассэнерго" (БТСК) также получили условное наказание.

Следствие и суд посчитали, что фигуранты похитили акции УК "Доверие", принадлежавшие муниципалитету, выкупив их по заведомо ложной цене в результате махинаций. Также они приобрели имущественный комплекс, являющийся муниципальным имуществом, и нанесли краевому центру ущерб в особо крупном размере. Кроме того, руководители УК присвоили и растратили денежные средства, принадлежащие компании.

Ранее конкурсный управляющий барнаульской УК "Управдом" добился в арбитраже привлечения ее бывших руководителей Дениса Сучкова и Александра Генерала к субсидиарной ответственности. Они должны будут лично заплатить более 21 млн рублей (в разных долях) за долги этой компании перед кредиторами.

Фигурантов осудили в конце ноября 2016 года. Оба в настоящее время отбывают сроки. Учитывая, что Максим Савинцев находился под стражей с февраля 2015 года. В феврале 2018 года он сможет просить об условно-досрочном освобождении. Денис Сучков пробыл в СИЗО с февраля 2014 по май 2015 года, то есть год и три месяца. С учетом уже отбытого срока он сможет просить об УДО не раньше, чем через 9 месяцев — то есть в сентябре 2018 года.

История "Доверия"

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