3 июня
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Происшествия

Главу красноярского фонда капремонта задержали в его особняке за взятку в 12 млн рублей

Гендиректора фонда капремонта Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Следователи побывали внутри его роскошного особняка. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Особняк задержанного главы красноярского фонда капремонта
Особняк задержанного главы красноярского фонда капремонта
Следком

По версии следствия, подозреваемый предложил знакомому предпринимателю в сфере строительства покровительствовать его бизнесу со стороны регионального фонда. За свою помощь гендиректор попросил 12 млн рублей.

В качестве своих услуг подозреваемый предлагал обеспечивать его фирме регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ, решать вопросы по принятию выполненных работ, даже если бы они не соответствовали качеству.

В мае и июне 2023 года подозреваемый успел получить часть вознаграждения в 6,5 млн рублей. После получения взятки его задержали.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в ведомстве.

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