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27 октября
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Происшествия

Главврач барнаульской больницы объяснил ситуацию с трупом, пролежавшим на полу два дня

Главный врач барнаульской горбольницы № 3 отрицает, что на полу в коридоре его медучреждения два дня пролежал труп женщины. Как пояснил Александр Шпиготский «Алтайской правде», информация искажена: тело было упаковано в спецмешок и находилось на каталке в изолированном от пациентов помещении.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
CC0

Напомним, о том, что в больнице несколько дней на полу пролежал труп, рассказала в соцсетях жительница Барнаула. Специалисты Минздрава сообщили, что провели проверку и взяли на дополнительный контроль работу медорганизаций с похоронной службой.

Ситуацию прокомментировал и главный врач больницы, Александр Шпиготский. Он подтвердил, что в ковидном госпитале больницы № 3 есть задержка при вывозе умерших пациентов, но заверил, что она не превышает 10−15 часов.

Шпиготский также пояснил, что для транспортировки тел в госпитале используется только специализированный транспорт. Его предоставляют сторонние компании, и они не справляются с объемом работы.

«Информация значительно искажена. Умерший был упакован в спецмешок и находился на каталке в изолированном от пациентов помещении. Мы бы сами хотели, чтобы этот процесс был значительно ускорен, но, к сожалению, это зависит не от нас», — заявил врач.

Ранее российский сенатор Валерий Рязанский просил не винить барнаульских врачей за трупы в подвале. Он отметил, что виноваты в этом не патологоанатомы, а пандемия, которая привела к увеличению количества смертей.

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