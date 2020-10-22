Российский сенатор просит не винить барнаульских врачей за трупы в подвале

О чем сказал сенатор
Шокирующее видео, сделанное очевидцем в подвальном помещении барнаульской горбольницы № 12, которое многие поначалу восприняли как фейк, сейчас обсуждают по всей стране.
Напомним: на кадрах видно, что некоторые трупы лежат на полу, очередь из них — во весь коридор. Автор видео говорит, что съемка состоялась 17 октября.
Сенатор Валерий Рязанский говорит, что повышенная смертность, связанная с коронавирусом, действительно выявила проблему.
В соответствии со строгими правилами вскрытие является обязательным элементом. Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше. Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо — они делают больше, чем могут", — подчеркнул он.
Что делает минздрав края
Так или иначе — в минздраве края подтвердили реальность видео. Нахождение тел в коридоре в ведомстве объяснили отсутствием необходимого в пандемию количества камер для хранения, которые не предусмотрены типовыми проектами зданий больниц.
Изначально в госпитале для больных было лишь 360 коек. А после того, как пациентов с COVID-19 стало больше, фонд увеличили до 600 коек. В октябре в больнице скончались 98 человек.
Ведомство уверяет, что принимает меры для решения проблемы с хранением тел и проблема будет решена за нескольких дней.
А вот НТВ приводит еще один комментарий минздрава края (довольно любопытный): часто родственники отказываются вовремя забирать тела из-за того, что ритуальные залы закрыты на карантин.