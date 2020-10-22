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Жизнь

Российский сенатор просит не винить барнаульских врачей за трупы в подвале

В Совете Федерации встали на защиту медиков, которые не успевают проводить вскрытия в больнице № 12 города Барнаула, из-за чего в подвале медучреждения скопились тела. Виноваты в этом не патологоанатомы, а пандемия, которая привела к увеличению количества смертей, сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

О чем сказал сенатор

Шокирующее видео, сделанное очевидцем в подвальном помещении барнаульской горбольницы № 12, которое многие поначалу восприняли как фейк, сейчас обсуждают по всей стране.

Напомним: на кадрах видно, что некоторые трупы лежат на полу, очередь из них — во весь коридор. Автор видео говорит, что съемка состоялась 17 октября.

Сенатор Валерий Рязанский говорит, что повышенная смертность, связанная с коронавирусом, действительно выявила проблему.

В соответствии со строгими правилами вскрытие является обязательным элементом. Система здравоохранения делает все, чтобы устранить такие сбои, и даже больше. Медицина сейчас работает в очень напряженном графике. Нашим медикам надо говорить искреннее спасибо — они делают больше, чем могут", — подчеркнул он.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов (altairegion22).

Что делает минздрав края

Так или иначе — в минздраве края подтвердили реальность видео. Нахождение тел в коридоре в ведомстве объяснили отсутствием необходимого в пандемию количества камер для хранения, которые не предусмотрены типовыми проектами зданий больниц.

Изначально в госпитале для больных было лишь 360 коек. А после того, как пациентов с COVID-19 стало больше, фонд увеличили до 600 коек. В октябре в больнице скончались 98 человек.

Ведомство уверяет, что принимает меры для решения проблемы с хранением тел и проблема будет решена за нескольких дней.

А вот НТВ приводит еще один комментарий минздрава края (довольно любопытный): часто родственники отказываются вовремя забирать тела из-за того, что ритуальные залы закрыты на карантин.

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