В Барнауле расконсервировали типовой морг

В типовом морге больницы № 3, которые ранее был в законсервированном состоянии, есть изолированные камеры, пригодные для хранения тел.
Кроме этого, в печально известном подвале горбольницы № 12 оборудовали специальную комнату, где разместили тела умерших. В помещении соблюдается необходимый температурный режим.
Также, чтобы снизить нагрузку на патологоанатомическое отделение 11-ой больницы, тела для аутопсии временно перераспределили на другие отделения.
Медики работают в две смены, в том числе в выходные, формируется гибкий график выдачи заключений и тел для захоронения родственникам, наладилось взаимодействие с ритуальными агентствами Барнаула и похоронной службой по оперативному оформлению документов.
«Рассматривается возможность привлечения дополнительных кадров патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры Алтайского государственного медицинского университета», — отметили в ведомстве.
Специалисты рассчитывают, что эти меры позволят решить проблему в течение нескольких дней.
Ранее altaperss.ru писал, что в больнице № 12 наблюдается серьезный дефицит кадров, сотрудники работают со значительным превышением нормативов рабочего времени.