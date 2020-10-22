В Барнауле расконсервировали типовой морг

Минздрав Алтайского края принял решение использовать морг горбольницы № 3 Барнаула, чтобы хранить там умерших от коронавируса. Это одна из мер, которые помогут в сложившейся ситуации, когда тела приходилось складировать на полу в коридорах патологоанатомического отделения.

В типовом морге больницы № 3, которые ранее был в законсервированном состоянии, есть изолированные камеры, пригодные для хранения тел.

Кроме этого, в печально известном подвале горбольницы № 12 оборудовали специальную комнату, где разместили тела умерших. В помещении соблюдается необходимый температурный режим.

Также, чтобы снизить нагрузку на патологоанатомическое отделение 11-ой больницы, тела для аутопсии временно перераспределили на другие отделения.

Медики работают в две смены, в том числе в выходные, формируется гибкий график выдачи заключений и тел для захоронения родственникам, наладилось взаимодействие с ритуальными агентствами Барнаула и похоронной службой по оперативному оформлению документов.

«Рассматривается возможность привлечения дополнительных кадров патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры Алтайского государственного медицинского университета», — отметили в ведомстве.

Специалисты рассчитывают, что эти меры позволят решить проблему в течение нескольких дней.

Ранее altaperss.ru писал, что в больнице № 12 наблюдается серьезный дефицит кадров, сотрудники работают со значительным превышением нормативов рабочего времени.