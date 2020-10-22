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Жизнь

Главный врач барнаульской больницы и его зам заболели коронавирусом с осложнениями

Главный врач горбольницы № 12 Барнаула Сергей Воронкин и его заместитель по медицинской части Елена Можевикина в начале октября заболели коронавирусом с осложнением. Также одновременно заразились еще несколько сотрудников, говорится в письме минздрава к правительству края.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
altairegion22.ru

С 18 октября временно исполняющим обязанности главного врача назначили руководителя Первомайской ЦРБ Жанну Бубнову.

В больнице наблюдается серьезный дефицит кадров, сотрудники работают со значительным превышением нормативов рабочего времени, отметили в ведомстве.

Ранее горбольница № 12 «прославилась» благодаря видео с телами умерших, лежащих в коридоре подвального уровня.

В минздраве признают, что для хранения тел закончились камеры, такое количество и не предусмотрено типовыми проектами здания.

Также задерживает процесс необходимых аутопсий отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения, так как ритуальные залы не работают, или же по причине болезни и карантина самих родных.

Всего за текущий месяц по данным на 20 октября в горбольнице № 12 умерло 98 человек.

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