Главный врач барнаульской больницы и его зам заболели коронавирусом с осложнениями

С 18 октября временно исполняющим обязанности главного врача назначили руководителя Первомайской ЦРБ Жанну Бубнову.
В больнице наблюдается серьезный дефицит кадров, сотрудники работают со значительным превышением нормативов рабочего времени, отметили в ведомстве.
Ранее горбольница № 12 «прославилась» благодаря видео с телами умерших, лежащих в коридоре подвального уровня.
В минздраве признают, что для хранения тел закончились камеры, такое количество и не предусмотрено типовыми проектами здания.
Также задерживает процесс необходимых аутопсий отказ родственников от своевременного получения тел для захоронения, так как ритуальные залы не работают, или же по причине болезни и карантина самих родных.
Всего за текущий месяц по данным на 20 октября в горбольнице № 12 умерло 98 человек.