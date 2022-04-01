1 апреля
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Происшествия

Глыба льда рухнула на женщину в Сибири, ее госпитализировали

В Новосибирске госпитализировали женщину, на которую с крыши дома рухнула ледяная глыба со снегом, сообщает «КП Новосибирск».

Сосульки.
Сосульки.
Сергей Бормотов, Barnaul22

Происшествие попало на видео. На нем видно, как женщина спокойно проходит в непосредственной близости от дома, когда на нее упал лед. Пострадавшая мгновенно потеряла сознание.

Проходящий мимо мужчина не пострадал. Прохожие не особо торопились подойти к женщине.

«У женщины рассечение черепа, пришла в себя через 5 минут. Скорая приехала через 15 минут. Женщина была в сознании, увезли на скорой», — рассказал очевидец.

Ранее сообщили, что в Барнауле директора УК будут судить за упавшую на мальчика наледь.

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