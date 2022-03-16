В Барнауле директора УК будут судить за упавшую на мальчика наледь

В Алтайском крае директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает региональный СК.

Обвиняемый — директор барнаульской УК, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе по своевременному осмотру и очистке крыши дома в зимний период от снега и наледи.

«С 1 ноября по 8 ноября 2021 года ввиду неблагоприятных погодных условий на крыше и водостоках дома произошло скопление снежной массы, ввиду чего создавалась реальная опасность неконтролируемого схода снега. Директор компании не принял мер по обеспечению безопасности людей, не организовал ограждение опасной территории сигнальными лентами и очистку крыши и козырьков дома от накопленного снега. В результате кусок наледи упал на проходившего мимо 11-летнего мальчика, который получил различные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал, дело передали в суд. Директору УК грозит до 6 лет лишения свободы за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, схожий инцидент произошел в Барнауле в январе — ледяная глыба с крыши многоэтажки упала на подростка, когда он выходил из магазина.