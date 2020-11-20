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Происшествия

21 год тюрьмы получил уроженец Узбекистана за дерзкое убийство двух барнаульцев в машине

36-летний уроженец Республики Узбекистан застрелил двух барнаульцев, а потом сжег их тела вместе с автомобилем.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

Летом 2019 года барнаульцы договорились с выходцем из Средней Азии, что отдадут ему иномарку (стоимостью более 560 тыс. рублей) с целью последующего выкупа. Спустя некоторое время мужчина нарушил оговоренные условия.

В начале января 2020 года молодые люди подъехали к его дому для разрешения конфликта. Иностранец не желал отдавать деньги и автомобиль.

Он взял огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в голову и тело сидящих в машине мужчин.

После этого он украл из машины более 960 тыс. рублей, которые принадлежали одному из убитых, отогнал автомобиль на территорию Первомайского района и поджег авто вместе с телами.

Вместе с оперативными сотрудниками уголовного розыска регионального МВД следователи установили личность злоумышленника и при обыске изъяли у него значимые для следствия вещдоки, которые затем легли в основу обвинения и послужили основанием для установления истинного мотива убийства.

«Следователем была опровергнута версия обвиняемого о совершении преступления из личных неприязненных отношений и доказан его корыстный мотив», — указывают в СУ СКР по краю.

Суд вынес преступнику приговор — 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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