14 октября
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Происшествия

Годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП с пьяным водителем в барнаульском поселке

Массовая авария произошла вечером 13 октября в барнаульском поселке Южный. В ГИБДД сообщили, что один из водителей был пьян.

ДТП в Южном.
ДТП в Южном.
"Инцидент Барнаул".

ДТП произошло на ул. Чайковского, 3А. Пострадали четыре автомобиля.

31-летний водитель Lada Granta выезжал задним ходом с участка, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota Funcargo, за рулем которой находился 53-летний мужчина с признаками опьянения.

После этого Lada Granta отбросило на стоящий автомобиль Nissan Juke, им управляла 30-летняя женщина. А Toyota наехал на Toyota Ipsum, за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате пострадали два пассажира отечественного авто — 31-летняя женщина и годовалый ребенок. Им оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

Водитель с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования — сотрудники ГИБДД составили в отношении него административный протокол.

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