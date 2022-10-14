Вечернее ДТП в Барнауле: очевидцы сообщают, что один из водитель был пьян

Как сообщили очевидцы, водитель одной из машин был в состоянии алкогольного опьянения. Когда он вышел из автомобиля после аварии, он еле стоял на ногах.
Однако пока в ГИБДД не подтверждали, что на фотографиях изображен водитель, а не пассажир.
Подробности ДТП не сообщают, но известно, что это случилось на улице Белинского, 14 возле магазина «Мария-Ра».
Также на фотографии, которую представил комментатор, видно два разбитых автомобиля. Судя по ней, черная на большой скорости въехала в белую.
ДТП в Южном.
«Инцидент Барнаул».