14 октября
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Происшествия

Вечернее ДТП в Барнауле: очевидцы сообщают, что один из водитель был пьян

Авария случилась 13 октября в поселке Южный. Кадрами с мужчиной, которого ноги не держат, поделились в «Инцидент Барнаул».

ДТП в Южном.
ДТП в Южном.
"Инцидент Барнаул".

Как сообщили очевидцы, водитель одной из машин был в состоянии алкогольного опьянения. Когда он вышел из автомобиля после аварии, он еле стоял на ногах.

Однако пока в ГИБДД не подтверждали, что на фотографиях изображен водитель, а не пассажир.

Подробности ДТП не сообщают, но известно, что это случилось на улице Белинского, 14 возле магазина «Мария-Ра».

Также на фотографии, которую представил комментатор, видно два разбитых автомобиля. Судя по ней, черная на большой скорости въехала в белую.

ДТП в Южном.
ДТП в Южном.
«Инцидент Барнаул».

Ранее смертельное ДТП произошло на Алтае: автомобили смяло.

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