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Происшествия

Горе-конспиратор попался на заготовке леса в алтайском заказнике

В Бийском лесничестве поймали «черного лесоруба». Мужчина срубил почти 30 деревьев. Лесной фонд понес ущерб в 2 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Древесина. Вырубка.
Древесина. Вырубка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

С июня по август житель одного из сел Зонального района в заказнике, расположенном в Бийском лесничестве, в 10 километрах от села Плешково, срубил 17 сосен и 12 берез.

Для заготовки леса мужчина нанял четырех человек, которым сказал, что у него есть все необходимые разрешительные документы. Древесину
вывозили на тракторе, принадлежащем одному из мужчин.

«Несмотря на тщательное соблюдение конспирации, преступная деятельность подозреваемого была разоблачена сотрудниками уголовного розыска», — сообщили в полиции.

Местный житель проходит по двум статьям: ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере).

Ранее altapress.ru писал, что начальникп Белокурихинского лесничества управления лесами Сергея Пухирева взяли под стражу. Его обвиняют в массовой вырубке леса на территории природного парка «Предгорье Алтая».

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