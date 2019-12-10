Горе-конспиратор попался на заготовке леса в алтайском заказнике

С июня по август житель одного из сел Зонального района в заказнике, расположенном в Бийском лесничестве, в 10 километрах от села Плешково, срубил 17 сосен и 12 берез.
Для заготовки леса мужчина нанял четырех человек, которым сказал, что у него есть все необходимые разрешительные документы. Древесину
вывозили на тракторе, принадлежащем одному из мужчин.
«Несмотря на тщательное соблюдение конспирации, преступная деятельность подозреваемого была разоблачена сотрудниками уголовного розыска», — сообщили в полиции.
Местный житель проходит по двум статьям: ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере).
Ранее altapress.ru писал, что начальникп Белокурихинского лесничества управления лесами Сергея Пухирева взяли под стражу. Его обвиняют в массовой вырубке леса на территории природного парка «Предгорье Алтая».