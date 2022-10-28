28 октября
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Происшествия

Горы мертвых моллюсков выбросило на берег Оби

Трупики моллюсков усеяли берег Оби в Новосибирске. Их заметили во время затмения, сообщила читательница ngs.ru.

Мертвые моллюски на берегу Оби
Мертвые моллюски на берегу Оби
ОбьГЭС | Новосибирск

Причиной гибели речных существ стал сильный ветер. Он вынес моллюсков на сушу далеко от воды, поэтому они не смогли вернуться назад в реку.

Руководитель службы эксплуатации океанариума центра «Дельфиния» Николай Кознев объяснил, что вторая причина — сокращение кормовой базы. Это вынуждает животных приближаться к берегу.

Мертвые моллюски на берегу Оби
Мертвые моллюски на берегу Оби
ОбьГЭС | Новосибирск

«Также в этом году наблюдается понижение уровня воды, что является одной из причин гибели моллюсков. Это естественный процесс», — рассказал Кознев.

С увеличением уровня воды, популяция моллюсков восстановится.

Ранее гигантскую тушу неизвестного существа выбросило на российский берег.

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