Горы мертвых моллюсков выбросило на берег Оби

Трупики моллюсков усеяли берег Оби в Новосибирске. Их заметили во время затмения, сообщила читательница ngs.ru.

Причиной гибели речных существ стал сильный ветер. Он вынес моллюсков на сушу далеко от воды, поэтому они не смогли вернуться назад в реку.

Руководитель службы эксплуатации океанариума центра «Дельфиния» Николай Кознев объяснил, что вторая причина — сокращение кормовой базы. Это вынуждает животных приближаться к берегу.

Мертвые моллюски на берегу Оби ОбьГЭС | Новосибирск

«Также в этом году наблюдается понижение уровня воды, что является одной из причин гибели моллюсков. Это естественный процесс», — рассказал Кознев.

С увеличением уровня воды, популяция моллюсков восстановится.

Ранее гигантскую тушу неизвестного существа выбросило на российский берег.