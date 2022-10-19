Гигантскую тушу неизвестного существа выбросило на российский берег

Это произошло в районе Александровска-Сахалинского, указывает координаты Газета.Ru

Местные жители так и не смогли придти к единому мнению — чью гигантскую тушу с огромными зубами выбросило волнами на берег. Но есть мнение, что туша принадлежит кашалоту.

Ранее тушу гигантского моллюска выбросило на пляж.

Между тем сообщалось, что в Мексиканском заливе обнаружили и сняли на видео неизвестное морское существо.

Оно похоже на кальмара и наутилуса одновременно. Открытие сделала группа ученых Okeanos Explorer.