19 октября
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Жизнь

Гигантскую тушу неизвестного существа выбросило на российский берег

На российское побережье выбросило останки огромного животного, пишет Telegram-канал ЧП «Сахалин».

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Это произошло в районе Александровска-Сахалинского, указывает координаты Газета.Ru

Местные жители так и не смогли придти к единому мнению — чью гигантскую тушу с огромными зубами выбросило волнами на берег. Но есть мнение, что туша принадлежит кашалоту.

Ранее тушу гигантского моллюска выбросило на пляж.

Между тем сообщалось, что в Мексиканском заливе обнаружили и сняли на видео неизвестное морское существо.

Оно похоже на кальмара и наутилуса одновременно. Открытие сделала группа ученых Okeanos Explorer.

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