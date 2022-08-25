25 августа
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Жизнь

Тушу гигантского моллюска выбросило на пляж

На берег вынесло тушу четырехметрового Architeuthis dux, сообщает Metro.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Это — гигантский кальмар.

Его нашли на пляже в Кейптауне (ЮАР).

Причина смерти кальмара не установлена, пишет Lenta.ru. Он мог погибнуть от удара винта судна, во всяком случае, считают исследователи.

Гигантские кальмары (Architeuthis dux) поднимаются ближе к поверхности вечером, чтобы покормиться, а на день уходят на глубину.

Самый крупный кальмар, который исследовали эксперты, был длиной более 13 метров. Они обитают на большой глубине и встречаются так редко, что первые снимки этих животных в их естественной среде удалось получить лишь в 2004 году.

Загадочное существо

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе обнаружили и сняли на видео неизвестное морское существо. Оно похоже на кальмара и наутилуса одновременно.

Открытие сделала группа ученых Okeanos Explorer.

Неизвестное существо бордово-красного цвета, его щупальца закрученны в разные стороны.

Ранее барнаульца посадили в тюрьму за кражу гигантского кальмара.

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