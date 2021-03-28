Барнаульца посадят в тюрьму за кражу гигантского кальмара

Сообщается, что мужчина находился на территории завода механических прессов в Барнауле. У него не было денег на продукты, и он открыл незапертую морозильную камеру. Оттуда мужчина забрал один мешок с сазаном и ушел. Вскоре он продал рыбу знакомому таксисту.
Но на этом вор не остановился, и через несколько дней снова пришел на территорию завода, чтобы попросить еду из столовой, однако вспомнил про морозильную камеру. Сбив навесной замок, на этот раз он похитил коробку с филе гигантского кальмара и продал его за 800 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража с проникновением в помещение. Ранее мужчина уже был судим.
Его приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев в колонии строго режима.