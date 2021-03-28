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Происшествия

Барнаульца посадят в тюрьму за кражу гигантского кальмара

Мужчину осудили за кражу рыбы и морепродуктов из морозильной камеры завода мехпрессов в Барнауле, пишет «Комсомольская правда». Об этом рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Елена Егорова.

Рыба.
Рыба.
unsplash.com

Сообщается, что мужчина находился на территории завода механических прессов в Барнауле. У него не было денег на продукты, и он открыл незапертую морозильную камеру. Оттуда мужчина забрал один мешок с сазаном и ушел. Вскоре он продал рыбу знакомому таксисту.

Но на этом вор не остановился, и через несколько дней снова пришел на территорию завода, чтобы попросить еду из столовой, однако вспомнил про морозильную камеру. Сбив навесной замок, на этот раз он похитил коробку с филе гигантского кальмара и продал его за 800 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража с проникновением в помещение. Ранее мужчина уже был судим.

Его приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев в колонии строго режима.

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