На пляж Золотая миля волнами выбросило редкого гигантского кальмара

Его обнаружила местная жительница.

«У меня перехватило дыхание. Честно говоря, он был похож на величественное доисторическое животное», — цитирует слова женщины Newsweek.

Она хотела каким-то образом вернуть его в океан, но затем заметила, что кальмар мертв, пишет mail.ru.

Редкий образец глубоководного кальмара доставили для исследования в Кейптауне.

Редкий экземпляр

Гигантские кальмары (Architeuthis dux) вырастают до 13 метров. Они обитают на большой глубине и встречаются так редко, что первые снимки этих животных в их естественной среде удалось получить лишь в 2004 году.

Из-за разных мест обитания кальмары Architeuthis немного отличаются внешне, но анализ ДНК показал, что все они относятся к одному виду.

Загадочное существо

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе обнаружили и сняли на видео неизвестное морское существо. Оно похоже на кальмара и наутилуса одновременно.

Открытие сделала группа ученых Okeanos Explorer.

Неизвестное существо бордово-красного цвета, его щупальца закрученны в разные стороны.

«Моя первая реакция была: „Что это, черт возьми, такое?“ — рассказал зоолог Майк Веччионе. Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни».

Ученые говорят, что пока рано говорить о природе этого существа. Это может быть и новым видом, и обычным кальмаром в необычной позе.