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Жизнь

На пляж Золотая миля волнами выбросило редкого гигантского кальмара

На пляже Золотая миля (ЮАР) заметили гигантского кальмара весом почти 318 кг.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Его обнаружила местная жительница.

«У меня перехватило дыхание. Честно говоря, он был похож на величественное доисторическое животное», — цитирует слова женщины Newsweek.

Она хотела каким-то образом вернуть его в океан, но затем заметила, что кальмар мертв, пишет mail.ru.

Редкий образец глубоководного кальмара доставили для исследования в Кейптауне.

Редкий экземпляр

Гигантские кальмары (Architeuthis dux) вырастают до 13 метров. Они обитают на большой глубине и встречаются так редко, что первые снимки этих животных в их естественной среде удалось получить лишь в 2004 году.

Из-за разных мест обитания кальмары Architeuthis немного отличаются внешне, но анализ ДНК показал, что все они относятся к одному виду.

Загадочное существо

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе обнаружили и сняли на видео неизвестное морское существо. Оно похоже на кальмара и наутилуса одновременно.

Открытие сделала группа ученых Okeanos Explorer.

Неизвестное существо бордово-красного цвета, его щупальца закрученны в разные стороны.

«Моя первая реакция была: „Что это, черт возьми, такое?“ — рассказал зоолог Майк Веччионе. Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни».

Ученые говорят, что пока рано говорить о природе этого существа. Это может быть и новым видом, и обычным кальмаром в необычной позе.

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