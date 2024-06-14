14 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Горько: в Петербурге у невесты украли платье прямо перед свадьбой

За несколько часов до торжества, грабитель проник в ресторан и украл платье, сообщает Mash на Мойке.

Невеста и неизвестный, который украл платье.
Невеста и неизвестный, который украл платье.
Mash на Мойке

Курьер доставил платье в ресторан. Невеста Аня хотела приехать заранее, переодеться и встречать гостей с мужем при полном параде. Девушка рассказала, что ждала главный символ свадьбы целый месяц и долго его выбирала, заказывала из другого региона.

Но планы Ани нарушил неизвестный мужчина, который для чего-то украл ее платье. Он попал под камеры.

Ресторан взял на себя всю ответственность и полностью возместил ущерб.

После инцидента Аня с мужем быстро собралась на поиски нового платья и нашли его. Однако поиски неизвестного продолжаются.

Ранее сообщалось, что Киркоров рассказал, почему Пугачева изменяла ему в браке.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Для детей «День мороженного»
Интерактив «День лягушки»
Покатушка на велосипедах
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость