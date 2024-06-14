Горько: в Петербурге у невесты украли платье прямо перед свадьбой

За несколько часов до торжества, грабитель проник в ресторан и украл платье, сообщает Mash на Мойке.

Невеста и неизвестный, который украл платье.

Курьер доставил платье в ресторан. Невеста Аня хотела приехать заранее, переодеться и встречать гостей с мужем при полном параде. Девушка рассказала, что ждала главный символ свадьбы целый месяц и долго его выбирала, заказывала из другого региона.

Но планы Ани нарушил неизвестный мужчина, который для чего-то украл ее платье. Он попал под камеры.

Ресторан взял на себя всю ответственность и полностью возместил ущерб.

После инцидента Аня с мужем быстро собралась на поиски нового платья и нашли его. Однако поиски неизвестного продолжаются.

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