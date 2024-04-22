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Жизнь

Киркоров признался, что Пугачева почти половину брака изменяла ему

Алла Пугачева изменяла Филиппу Киркорову последние четыре года их брака, заявил Король эстрады в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам Киркорова, Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) начал «обхаживать» Пугачеву и она «поплыла» задолго до свадьбы с ним.

Напомним, Киркоров был женат на Пугачеве с 1994 до 2005 год. А за Галкина* Алла Борисовна вышла замуж только через шест лет, в 2011 году.

Киркоров на протяжении всех этих лет продолжает вспоминать брак с певицей. В этот раз он назвал себя рогоносцем.

Ранее Примадонне исполнилось 75 лет. Она выпустила две новые песни.

* - признан иноагентом в РФ.

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