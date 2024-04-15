Примадонна решила отметить свое 75-летие на Кипре. Именно там она живет вместе с семьей с тех пор, как в Израиль и ХАМАС развязали войну.
Как сообщает EG.RU, Пугачева готовит банкет, на который приглашено примерно 160 человек. Однако кто на нем будет, пока неизвестно.
Можно предположить, что в списке гостей есть, например, Сергей Зверев и Анжелика Варум. Первый однажды прилагал руку к преображению певицы, а вторая — близкая подруга семью Пугачевой.
Среди гостей окажутся, конечно, Кристина Орбакайте и ее семья.
Ранее знакомые Аллы Пугачевой рассказали KP.RU, что певицу собирается поздравить продюсер Александр Достман, который прилетит из России.
Еще одним гостем артистки может стать музыкант Стас Намин.
Известно, что семья Примадонны имеют недвижимость на Кипре. Пугачева и Галкин* (признан иноагентом в РФ) купили апартаменты в элитной высотке на берегу Средиземного моря. Апартаменты расположены в самом дорогом ЖК Лимассола – башне «One». Вот как она выглядит:
Там есть бассейн с подогревом, детская площадка, спа- и фитнес-центры, винный погреб, бизнес-центр, магазины и многое другое.
Одну из квартир там продают от 2,7 млн евро. Примерно 269 млн рублей.
Нет, Алла Пугачева не иноагент, хотя общественники обратились к генпрокурору с этим требованием.
* Признан иноагентом Минюстом РФ.
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