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Кто приедет на юбилей Аллы Пугачевой?

Как сообщает EG.RU, Пугачева готовит банкет, на который приглашено примерно 160 человек. Однако кто на нем будет, пока неизвестно.

Можно предположить, что в списке гостей есть, например, Сергей Зверев и Анжелика Варум. Первый однажды прилагал руку к преображению певицы, а вторая — близкая подруга семью Пугачевой.

Среди гостей окажутся, конечно, Кристина Орбакайте и ее семья.

Ранее знакомые Аллы Пугачевой рассказали KP.RU, что певицу собирается поздравить продюсер Александр Достман, который прилетит из России.

Еще одним гостем артистки может стать музыкант Стас Намин.