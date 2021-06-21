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Происшествия

Горный источник «ожил» и разделил курортный поселок в Крыму пополам

Спасатели и коммунальные службы в ялтинском поселке Кореиз пытаются сформировать русло для потока воды, который спустился с гор после сильного ливня и разделил населенный пункт пополам, сообщает «Интерфакс».

Ливень.
Ливень.
CC0

Источник в горах, который пересох 25 лет назад, забил ключом из-под земли после тропических ливней в Крыму.

«Сегодня задача — направить это все в старое русло, где раньше была река», — рассказал директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства — Гаспра», депутат Ялтинского горсовета Павел Кандул, который курирует работы.

Местные жители рассказали, что раньше посередине поселка проходил ручей, в 90-х он пересох и оживал только иногда весной после таяния снегов в горах. При этом вода в нем была прозрачная.

Сейчас же с гор идет мощный поток бурого цвета, который слышно издали.

К работе привлечены все возможные службы и частные предприятия, люди не спали двое суток, пишет bfm.ru. Они с помощью техники и вручную углубляют русло, расчищают забившиеся водоотводы и формируют барьеры с двух сторон из щебня и мешков с песком. Пересечь этот поток самостоятельно почти невозможно на всем его протяжении до моря, жителям помогают спасатели.

Ранее сообщалось, что к затопленной Ялте экстренно отправляют корабли Черноморского флота. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

17 июня сильные ливни обрушились на восток Крыма.

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