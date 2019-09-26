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Происшествия

Горящий российский траулер опрокинулся и лег на дно у берегов Норвегии

Российский траулер «Бухта Наездника», горящий почти сутки у причала норвежского города Тромсё, опрокинулся и лег на дно утром 26 сентября, сообщает телерадиокомпания NRK.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

«Траулер опрокинулся и лежит на дне. На борту может быть около 200 кубометров топлива», — сообщает телерадиокомпания.

Судно погрузилось под воду, видна лишь часть борта, окутанная дымом. Пожарные продолжают заливать траулер водой, пишет РИА Новости.

Существует опасность загрязнения акватории топливом. Службы береговой охраны находятся на месте, чтобы предотвратить возможный взрыв.

Тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, пишет mail.ru.

Сигнал о возгорании судна был получен утром 25 сентября. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД РФ, нет.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

В Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, сообщили — траулер «Бухта Наездник» зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.

Судно «Бухта Наездник» — средний морозильный рыболовный траулер, построен в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение — 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.

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