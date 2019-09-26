Горящий российский траулер опрокинулся и лег на дно у берегов Норвегии

Российский траулер «Бухта Наездника», горящий почти сутки у причала норвежского города Тромсё, опрокинулся и лег на дно утром 26 сентября, сообщает телерадиокомпания NRK.

«Траулер опрокинулся и лежит на дне. На борту может быть около 200 кубометров топлива», — сообщает телерадиокомпания.

Судно погрузилось под воду, видна лишь часть борта, окутанная дымом. Пожарные продолжают заливать траулер водой, пишет .

Существует опасность загрязнения акватории топливом. Службы береговой охраны находятся на месте, чтобы предотвратить возможный взрыв.

Тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, пишет mail.ru.

Сигнал о возгорании судна был получен утром 25 сентября. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД РФ, нет.

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В Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, сообщили — траулер «Бухта Наездник» зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.

Судно «Бухта Наездник» — средний морозильный рыболовный траулер, построен в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение — 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.