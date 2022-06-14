14 июня
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Происшествия

Госавтоинспекция бьет тревогу из-за пьяных водителей в Алтайском крае

С начала года в Алтайском крае произошло уже 77 аварий с участием пьяных (или отказавшихся пройти медосвидетельствование) водителей. При этом 14 человек погибли в таких ДТП, 106 получили травмы.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Важно, что в результате таких происшествий страдают не только сами водители, но и их пассажиры, подчеркнули в ГИБДД.

Одним из последних стало ДТП 13 июня в Поспелихинском районе. Там пострадали 9 человек, из них 4 ребенка.

В момент аварии дети находились на руках у родителей, сидевших на заднем сидении автомобиля.

«Безответственность и самонадеянность, халатность и пренебрежение элементарными правилами безопасности, в том числе неиспользование ремней безопасности водителями и пассажирами во время движения транспортного средства, приводят к получению тяжелых травм и к гибели при ДТП», — напоминают в полиции.

Особую обеспокоенность вызывают пьяные водители-родители. Главная причина аварий, в которых травмы получили дети-пассажиры, заключается именно в поведении взрослых, которых даже присутствие ребенка не делает более ответственными и осторожными при управлении автомобилем.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей сознательно отказаться от управления транспортным средством в состоянии опьянения, не рисковать собственной жизнью и жизнями других людей.

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