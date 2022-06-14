Детали «пьяного» ДТП с 9 пострадавшими озвучили в алтайской ГИБДД

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии, которая случилась накануне в Поспелихинском районе Алтайского края. Там пострадали 9 человек.

ДТП произошло 13 июня около 19:25 на 10 км автодороги К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — гр. Респ. Казахстан».

Установлено, что за рулем ВАЗ 21310 был 38-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал со стороны Курьи в направлении Поспелихи, но не справился с управлением машину улетела в левый кювет.

В автомобиле было, кроме водителя, еще 8 человек. Два пассажира — 39-летний мужчина и 42-летняя женщина — госпитализированы.

43-летний мужчина, 38-летняя женщина и 4 ребенка (8, 7 и 5 лет) получили различные травмы, но госпитализация им не потребовалась.

«Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей сознательно отказаться от управления транспортным средством в состоянии опьянения, не рисковать собственной жизнью и жизнями других людей», — просят автополицейские.

В тот же день в Барнауле пьяный 32-летний водитель без прав и документов на машину с женой и тремя детьми врезался в дом.

Автомобилистам, которые заметят пьяных или подозрительных водителей за рулем, рекомендуют сообщить об этом ближайшему наряду ДПС, на 112 или по телефонам дежурных частей Госавтоинспекции 8 (3852) 391−090, 393−586.