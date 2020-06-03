Госпожа Чичикова. На Алтае работница МФО оформляла микрозаймы на несуществующих людей

Жительница Алтайского края Ирина Николаева пополнила биографию двумя судимостями: работая в микрофинансовой организации. Она оформляла фиктивные договора микрозаймов и забирала из кассы необходимые суммы. В первом случае был доказан один эпизод мошенничества, во втором приговоре — 25 фактов растраты. Суд оставил Николаеву на свободе, а Банк России исключил ее компанию-работодателя из госреестра МФО.

Игры с «Телепортом»

Банк России в марте 2020 года письмом проинформировал участников финансового рынка об исключении из госреестра микрофинансовых организаций (МФО) целой группы компаний, специализирующихся на выдаче «коротких» займов населению.

В результате чистки возможности работать на рынке лишилась «Микрокредитная компания «Телепорт», имевшая офисы продаж и в Алтайском крае.

Центробанк исключил ее из реестра «в связи с неоднократным в течение года нарушением требований федерального законодательства». Всего было пять видов нарушений, которые «играли» против заемщиков, пришел к выводу Банк России.

Деньги. СС0

Впрочем, о себе «Телепорт» еще будет долго напоминать жителям Сибири — компания выступает одним из кредиторов во многих делах о банкротстве физических лиц.

Внимание же altapress.ru компания «Телепорт» привлекла деятельностью бывшей сотрудницы Ирины Николаевой.

Фото старого клиента

Правоохранительным органам известны несколько приемов, которые используют недобросовестные менеджеры МФО.

Деньги.

Один их приемов работает так: клиенту сообщают об отказе в предоставлении уже оформленного займа, после чего полагающуюся ему сумму себе забирает сам работник офиса.

Ирина Николаева, как видно из приговоров судубного участка № 3 Ленинского района Барнаула и Заринского городского суда, внесла в эту схему некоторую новацию — она использовала данные как реальных, так и вымышленных клиентов.

Получив должность начальника офиса продаж в МФО, она, тем не менее, лично занималась выдачей микрокредитов в фирменных павильонах «Телепорта». Одна из смен пришлась на тот период, когда у Николаевой были сложности с личными финансами, и она решила оформить займ на несуществующего человека. Почти как у Гоголя, где Чичиков скупал мертвые души.

Женщина в наручниках , деньги. СС0

«Чтобы не возникли подозрения, я постепенно (в течение нескольких смен — Прим. Altapress.ru) заполняла анкету, при этом указала придуманные данные лица, от которого осуществляла заполнение договора. Также придумала адрес и место его работы. Фото взяла из программы старых клиентов», — рассказала Николаева на предварительном следствии.

Что не увидела камера

В суде, где потом рассматривалось дело о мошенничестве по этому эпизоду, представитель «Телепорта» рассказал: в определенный момент сотрудники компании обратили внимание на то, что в офисе, где работала Николаева, часто происходит отключение камеры видеонаблюдения.

«В последующем выяснилось, что камеру она отключала для оформления договора займа на подставное лицо, деньги при этом присвоила себе», — завил представитель потерпевшей организации.

Копилка , деньги. СС0

Камеру Николаева отключала, когда ставились подписи на документах, а также в момент, когда она вынимала деньги из сейфа.

Поиск подставного клиента по адресу места работы, указанному в договоре, привел людей из «Телепорта» на территорию одного из гаражно-строительных кооперативов. Заемщика там, естественно, не нашли.

Сотрудница МФО дала признательные показания при первом же общении с полицией. Написала явку с повинной.

Женщина в наручниках. СС0

В январе 2020 года мировой судья в Барнауле приговорил Ирину Николаеву к шести месяцам исправительных работ с условным сроком в 11 месяцев. Суд учел наличие у нее малолетнего ребенка и отсутствие судимостей, полное признание вины и явку с повинной.

Иск о возмещении ущерба от компании «Телепорт» судья оставил без рассмотрения.

Приговор без издержек

Из приговора Заринского городского суда, который недавно вступил в законную силу, видно что Ирина Николаева совершила в этом городе еще 26 в целом похожих эпизодов.

Деньги. СС0.

Но квалифицированы они были по ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Чтобы скрыть преступления, сотрудница «предоставляла руководителю группы офисов продаж подложные договоры микрозаймов и расходные кассовые ордера, оформленные на имя ранее обращавшихся, а также выдуманных заемщиков», — говорится в приговоре.

Все договоры проходили через корпоративную программу МФО. Суммы «мертвых займов» варьировались от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 254 тыс. рублей.

Заринский городской суд приговорил Ирину Николаеву к двум годам лишения свободы условно. При этом судья не применил к ней дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы. Все процессуальные издержки будут оплачены из федерального бюджета.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова , altapress.ru

Прокуратура не обжаловала этот приговор. Компания-работодатель иск о возмещении материального ущерба к Николаевой не подала.

60 штук на столицу края

По данным федерального портала Banki.ru, в Барнауле в настоящее время работают более 60 микрофинансовых организаций.

«Если для удовлетворения потребности нужно всего несколько тысяч рублей, гораздо проще и удобнее воспользоваться услугами микрофинансовых организаций в Барнауле, — сообщает банковский портал. — Граждане могут подать заявку на микрозайм двумя способами: лично посетив одно из отделений кредитной организации или через интернет. В первом случае менеджер компании сам вносит необходимые данные в систему, клиенту остается только подписать договор и получить деньги».

Подсчет , займ.