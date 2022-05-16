Грабитель напился и уснул на месте преступления

В Москве задержали вора, который попытался ограбить квартиру, но напился и уснул на месте преступления, сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник под видом курьера проник в квартиру, где на тот момент находились только дети.

Их мужчина связал и, угрожая ножом, забрал евро и доллары на сумму более 400 тыс. рублей.

Затем вор заметил спиртное, выпил и, опьянев, заснул прямо на месте совершения преступления.

Детям удалось освободиться, они сбежали из квартиры и позвонили родителям. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Злоумышленника задержали. Мужчина является гражданином Белоруссии, пишет Газета.Ru. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

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