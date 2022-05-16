17 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Грабитель напился и уснул на месте преступления

В Москве задержали вора, который попытался ограбить квартиру, но напился и уснул на месте преступления, сообщает РЕН ТВ.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Злоумышленник под видом курьера проник в квартиру, где на тот момент находились только дети.

Их мужчина связал и, угрожая ножом, забрал евро и доллары на сумму более 400 тыс. рублей.

Затем вор заметил спиртное, выпил и, опьянев, заснул прямо на месте совершения преступления.

Детям удалось освободиться, они сбежали из квартиры и позвонили родителям. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Злоумышленника задержали. Мужчина является гражданином Белоруссии, пишет Газета.Ru. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее трое молодых людей применили слезоточивый газ и ограбили барнаульца.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость