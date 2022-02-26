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Происшествия

Трое молодых людей применили слезоточивый газ и ограбили барнаульца

В Барнауле на ул. Крупской трое неизвестных напали на 27-летнего мужчину. Они отняли у него портмоне с большой суммой денег.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosguard.gov.ru

По словам пострадавшего, он пытался оказать грабителям сопротивление, но один из участников конфликта распылил ему в лицо слезоточивый газ, после чего злоумышленники убежали.

Экипаж отдела вневедомственной охраны по Барнаулу оперативно задержал троицу подходящую под ориентировку. Подозреваемых доставили в отдел полиции.

«Похищенное портмоне и газовый баллончик, использованный для совершения преступления, изъяты», — сообщили в управлении Росгвардии.

Ранее в Заринске 27-летний мужчина едва не зарезал случайного встречного.

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