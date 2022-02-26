Трое молодых людей применили слезоточивый газ и ограбили барнаульца

По словам пострадавшего, он пытался оказать грабителям сопротивление, но один из участников конфликта распылил ему в лицо слезоточивый газ, после чего злоумышленники убежали.
Экипаж отдела вневедомственной охраны по Барнаулу оперативно задержал троицу подходящую под ориентировку. Подозреваемых доставили в отдел полиции.
«Похищенное портмоне и газовый баллончик, использованный для совершения преступления, изъяты», — сообщили в управлении Росгвардии.
Ранее в Заринске 27-летний мужчина едва не зарезал случайного встречного.