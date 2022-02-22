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Происшествия

Молодой человек с ножом устроил расправу над случайным прохожим в Заринске

В Заринске 27-летний мужчина едва не зарезал случайного встречного.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

В ноябре 2021 года вечером пьяный горожанин на улице попросил у незнакомца телефон, но получил отказ. Это не понравилось разгоряченному алкоголем молодому человеку и он повалил мужчину на землю и стал наносить удары ножом.

Расправу удалось остановить благодаря прохожим. Потерпевший остался жив, так как ему успели вовремя оказать медицинскую помощь.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Заринска направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, из хулиганских побуждений, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

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